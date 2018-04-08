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Анатолий Мещеряков: «Локомотив» показывает свой характер
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Анатолий Мещеряков: «Локомотив» показывает свой характер 

Советский спорт 1 час назад
— На самом деле с точки зрения психологии эта победа больше важна. Команда показывает свой характер, мы неоднократно говорили, что у нас есть не просто набор игроков, а команда. И этот стержень, который у команды есть, он проявляется. Игра с одной стороны была очень тяжелой с точки зрения необходимости результата, а с другой стороны несколько легче, чем предыдущая, потому что ту мы играли практически с листа, — передает слова Мещерякова РИА «Новости».
Добавим, что после этой встречи «Локомотив» набрал 52 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре «Локомотив» в гостях встретится с «Динамо».
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