Тренер «Анжи» Скрипченко прокомментировал разгромное поражение от «Спартака»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в матче 25-о тура чемпионата России со счетом 1:4 от московского "Спартака"

"Первые 30 минут — наш провал. Трудно ответить по горячим следам, почему так произошло. Надо проанализировать события матча, когда эмоции успокоятся. Конечно, против команды, претендующей на чемпионство, так действовать непозволительно", — заявил тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

Также Скрипченко добавил, что команда сделает выводы из этого поражения.

"Во втором тайме мы могли вернуться в игру, возродить интригу, но четвертый гол «Спартака» перечеркнул все надежды. Расстроили болельщиков… Мне показалось, команды сегодня были в разных весовых категориях. Надо принять это поражение, сделать правильные выводы и двигаться дальше", — подчеркнул он.