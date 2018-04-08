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Тренер «Анжи» Скрипченко прокомментировал разгромное поражение от «Спартака»
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Тренер «Анжи» Скрипченко прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в матче 25-о тура чемпионата России со счетом 1:4 от московского "Спартака".
"Первые 30 минут — наш провал. Трудно ответить по горячим следам, почему так произошло. Надо проанализировать события матча, когда эмоции успокоятся. Конечно, против команды, претендующей на чемпионство, так действовать непозволительно", — заявил тренер в эфире телеканала «Наш футбол».
Также Скрипченко добавил, что команда сделает выводы из этого поражения.
"Во втором тайме мы могли вернуться в игру, возродить интригу, но четвертый гол «Спартака» перечеркнул все надежды. Расстроили болельщиков… Мне показалось, команды сегодня были в разных весовых категориях. Надо принять это поражение, сделать правильные выводы и двигаться дальше", — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что «Спартак» разгромил «Анжи» в матче РФПЛ благодаря хет-трику Квинси Промеса.
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