Главный тренер «Локомотива» заявил о возвращении команды в золотую гонку

"Вернулись в золотую гонку, а то нас уже стали списывать со счетов. Мы живы-здоровы. Команда играла на результат, очень трудно было. Ростов всегда хорошо обороняется. Был непростой матч. Ударные зоны «Ростов» блокировал, они хорошо насыщают середину поля, им очень сложно забить гол", — заявил тренер.

Семин также заявил о состоянии команды после поражения «Амкару».

"Тарасов и Коломейцев сыграли очень хорошо, но я бы выделил всю команду. После поражения от «Амкара» (1:2) непросто приобрести стабильность и уверенность, а в итоге «Ростов» ни одного момента у наших ворот не создал", — подчеркнул он.

Ранее московский «Локомотив» на домашнем поле обыграл «Ростов» в 25-м туре чемпионата России.