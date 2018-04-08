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Главный тренер «Локомотива» заявил о возвращении команды в золотую гонку
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Главный тренер «Локомотива» заявил о возвращении команды в золотую гонку 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Локомотив» Юрий Семин прокомментировал победу команды на «Ростовом» со счетом 1:0. Слова специалиста приводит "Советский спорт".
"Вернулись в золотую гонку, а то нас уже стали списывать со счетов. Мы живы-здоровы. Команда играла на результат, очень трудно было. Ростов всегда хорошо обороняется. Был непростой матч. Ударные зоны «Ростов» блокировал, они хорошо насыщают середину поля, им очень сложно забить гол", — заявил тренер.
Семин также заявил о состоянии команды после поражения «Амкару».
"Тарасов и Коломейцев сыграли очень хорошо, но я бы выделил всю команду. После поражения от «Амкара» (1:2) непросто приобрести стабильность и уверенность, а в итоге «Ростов» ни одного момента у наших ворот не создал", — подчеркнул он.
Ранее московский «Локомотив» на домашнем поле обыграл «Ростов» в 25-м туре чемпионата России.
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