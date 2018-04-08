Семин: «Меня устраивают все игроки, которые есть у „Локомотива“»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Ростовом» (1:0) в матче 25-го тура РФПЛ прокомментировал о переговорах по контрактам с действующими футболистами «железнодорожников».

”Неоднократно говорил: у нас есть команда и меня устраивают все игроки, которые есть и ведут «Локомотив» к высоким целям. У нас не 11 игроков, у нас 22 — это настоящая команда, которая в любые времена выходят с честью и достоинством. Микроклимат — важная штука. Я в этом еще раз убедился после «Амкара». На самом деле, даже хорошо, что мы проиграли. Если бы выиграли — все бы сказали, что что-то не так. А так — все начинается заново. Главное, что игроки восстановились после такого тяжелого поражения”, — передает слова Семина корреспондент Sport24 Леонид Волотко.