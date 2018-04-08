«Афипс» и «Армавир» продолжают лидировать после гостевых побед

В зоне «Юг» ПФЛ продолжается бескомпромиссная борьба между лидирующими командами «Афипсом» и «Армавиром». В воскресенье соперники проводили гостевые матчи и всухую победили. «Афипс» разгромил «Биолог» (3:0), «Армавир» со счетом 2:0 одолел ставропольское «Динамо».

У лидеров по 24 матча и по 61 очку.

Протокол игры

Биолог

Афипс

75' (0:2)

78' (0:3)

Динамо Ставрополь

Армавир

Кубань-2 Академия им. В. Понедельника

(1:1) 90'

Легион-Динамо

(2:0) Саадуев Шамиль 66'

(3:0) Мохаммад Амир 70'

Ангушт

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