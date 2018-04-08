«Афипс» и «Армавир» продолжают лидировать после гостевых побед 

В зоне «Юг» ПФЛ продолжается бескомпромиссная борьба между лидирующими командами «Афипсом» и «Армавиром». В воскресенье соперники проводили гостевые матчи и всухую победили. «Афипс» разгромил «Биолог» (3:0), «Армавир» со счетом 2:0 одолел ставропольское «Динамо».
У лидеров по 24 матча и по 61 очку.
Протокол игры
Биолог
Афипс
12' Геворкян Артём (0:1)
75' (0:2)
78' (0:3)
Динамо Ставрополь
Армавир
80' Дышеков Аслан (0:1)
89' Жданов Алексей (0:2)
Кубань-2 Академия им. В. Понедельника
25' Ходунов Роман (0:1)
(1:1) 90'
Легион-Динамо
Анжи-2 (1:0) Зайцев Михаил 13'
(2:0) Саадуев Шамиль 66'
(3:0) Мохаммад Амир 70'
Ангушт
Дружба
61' Крылов Денис (0:1)
Спартак Владикавказ
Машук-КМВ