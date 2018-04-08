«Армавир» и «Афипс» продлили беспроигрышные серии до 20 матчей

«Армавир» и «Афипс» одержали очередные победы в первенстве России в группе «Юг» ПФЛ. На счету обеих команд по 61 очку, они лидируют в турнирной таблице с 18-очковым отрывом от ближайшего преследователя. Обе команды не проигрывают уже по 20 игр подряд.

Первенство России

Группа «Юг»

26-й тур "Легион Динамо" (Махачкала) — «Анжи-2» (Махачкала) — 3:0 (1:0)

Голы: Зайцев, 13 (1:0). Саадуев, 66 (2:0). Мохаммад, 70 (3:0).

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) — «Афипс» (Афипский) — 0:3 (0:1)

Голы: Геворкян, 12 (0:1). Черкасов, 75 (0:2). Подбельцев, 78 (0:3).

"Динамо" (Ставрополь) — «Армавир» — 0:2 (0:0)

Голы: Дышеков, 80 (0:1). Жданов, 89 (0:2).

"Кубань-2" (Краснодар) — «АФ им. В. Понедельника» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:1)

Голы: Ходунов, 25 (0:1). Седнев, 90+3 (1:1).

"Ангушт" (Назрань) — «Дружба» (Майкоп) — 0:1 (0:0)

Гол: Крылов, 61.