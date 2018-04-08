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«Локомотив» — «Ростов» — 1:0 (обзор)
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«Локомотив» — «Ростов» — 1:0 (обзор) 

Soccer News 39 минут назад
Фото: Soccer News
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 25-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Ростовом» (1:0).
Видео: «Локомотив» — «Ростов».
Не пропустите: Гол Фарфана приносит «Локомотиву» минимальную победу над «Ростовом». | http://soccernews.ru
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