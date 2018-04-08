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«Лион» разгромил «Метц», «Ницца» сыграла вничью с «Ренном»
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«Лион» разгромил «Метц», «Ницца» сыграла вничью с «Ренном» 

Чемпионат.com 16 минут назад
В матче 32-го тура чемпионата Франции «Метц» принимал на своём поле «Лион». Встреча проходила на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:0.
В составе победителей дубль оформил Марсело, а ещё по голу на свой счёт записали Мемфис Депай, Бертран Траоре и Мариано. Таким образом, «Лион» одержал четвёртую подряд победу в Лиге 1, а «Метц» продлил серию без побед до девяти игр.
В ещё одном матче тура сегодня «Ницца» на своём поле сыграла вничью с «Ренном» — 1:1.
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