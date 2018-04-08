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«Удинезе» уступил «Лацио», проиграв в восьмом матче Серии А подряд
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«Удинезе» уступил «Лацио», проиграв в восьмом матче Серии А подряд 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 31-го тура чемпионата Италии «Удинезе» принимал на своём поле «Лацио». Встреча проходила на стадионе Дачия Арена — Фриули» и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Чиро Иммобиле и Луис Альберто, а за хозяев отличился Кевин Ласанья. Таким образом, «Удинезе» проиграл в восьмом матче Серии А подряд.
«Лацио» (60 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» (33) находится на 13-й строчке.
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