«Удинезе» уступил «Лацио», проиграв в восьмом матче Серии А подряд

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Удинезе» принимал на своём поле «Лацио». Встреча проходила на стадионе Дачия Арена — Фриули» и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Чиро Иммобиле и Луис Альберто , а за хозяев отличился Кевин Ласанья . Таким образом, «Удинезе» проиграл в восьмом матче Серии А подряд.

«Лацио» (60 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» (33) находится на 13-й строчке.