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Голы Шкртела и Сольдадо принесли «Фенербахче» победу над «Османлыспором»
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Голы Шкртела и Сольдадо принесли «Фенербахче» победу над «Османлыспором» 

Чемпионат.com 58 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Фенербахче» победил «Османлыспор» в матче 28-го тура турецкой Суперлиги. Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал защитник Мартин Шкртел, отличившийся на 54-й минуте. Второй мяч забил нападающий Роберто Сольдадо.
«Фенербахче», набрав 54 очка, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Османлыспор» (28) — на 16-й строчке.
В следующем туре «Фенербахче» на выезде сыграет с «Сивасспором», а «Османлыспор» на своём поле примет «Трабзонспор».
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