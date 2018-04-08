Голы Шкртела и Сольдадо принесли «Фенербахче» победу над «Османлыспором»

«Фенербахче» победил «Османлыспор» в матче 28-го тура турецкой Суперлиги. Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Фенербахче», набрав 54 очка, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Османлыспор» (28) — на 16-й строчке.

В следующем туре «Фенербахче» на выезде сыграет с «Сивасспором», а «Османлыспор» на своём поле примет «Трабзонспор».