«Фенербахче» переиграл «Османлыспор», Нойштедтер отыграл весь матч

Бывший полузащитник «Зенита» Жулиано заменен на 90-й минуте, а экс-хавбек «Динамо» Матье Вальбуэна полностью отыграл второй тайм.

«Фенербахче» набрал 54 очка и занимает четвертое место. У «Османлыспора» 28 очков и 16-е место. В следующем туре «Фенербахче» на выезде сыграет с «Сивасспором», а «Османлыспор» примет «Трабзонспор».

Чемпионат Турции Суперлига 28-й тур «Фенербахче» — «Османлыспор» — 2:0 Голы: Шкртел, 55, Сольдадо, 60