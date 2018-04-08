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«Фенербахче» переиграл «Османлыспор», Нойштедтер отыграл весь матч
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«Фенербахче» переиграл «Османлыспор», Нойштедтер отыграл весь матч 

Советский спорт 55 минут назад
В составе победителей весь матч провел российский защитник Роман Нойштедтер. Действовавший в паре с ним бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел открыл счет в матче, а второй мяч провел Роберто Сольдадо.
Бывший полузащитник «Зенита» Жулиано заменен на 90-й минуте, а экс-хавбек «Динамо» Матье Вальбуэна полностью отыграл второй тайм.
«Фенербахче» набрал 54 очка и занимает четвертое место. У «Османлыспора» 28 очков и 16-е место. В следующем туре «Фенербахче» на выезде сыграет с «Сивасспором», а «Османлыспор» примет «Трабзонспор».
Чемпионат Турции Суперлига 28-й тур  «Фенербахче» — «Османлыспор» — 2:0  Голы: Шкртел, 55, Сольдадо, 60
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