Эден Азар: В прошлом году мы пропустили Лигу чемпионов, и выиграли АПЛ. Так что, есть и плюсы

— Мы должны выиграть Кубок Англии и привести его на «Стэмфорд Бридж, — сказал бельгиец. — Такой клуб, как „Челси“, должен выступать в Лиге чемпионов каждый год, но в прошлом сезоне мы не смогли завоевать путевку. Однако, это не помешало нам выиграть чемпионат Англии. Так что, есть и плюсы.

Сесар Аспиликуэта: Постараемся выиграть Кубок Англии, но он не спасет наш сезон

Конечно, мы постараемся выйти в Лигу чемпионов, но нам следует объединиться. Команду ждут шесть сложных матчей, и мы сделаем все — сказал полузащитник, чьи слова приводит Goal.

На данный момент „синие“ занимают 5-е место в таблице, отставая от 4-й строчки на 10 очков.

В полуфинале Кубка Англии „Челси“ предстоит сыграть 22 апреля против „Саутгемптона“.