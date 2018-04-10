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Эден Азар: В прошлом году мы пропустили Лигу чемпионов, и выиграли АПЛ. Так что, есть и плюсы
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Эден Азар: В прошлом году мы пропустили Лигу чемпионов, и выиграли АПЛ. Так что, есть и плюсы 

Советский спорт 26 минут назад
Фото: ChelseaNews.Ru
— Мы должны выиграть Кубок Англии и привести его на «Стэмфорд Бридж, — сказал бельгиец. — Такой клуб, как „Челси“, должен выступать в Лиге чемпионов каждый год, но в прошлом сезоне мы не смогли завоевать путевку. Однако, это не помешало нам выиграть чемпионат Англии. Так что, есть и плюсы.
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Конечно, мы постараемся выйти в Лигу чемпионов, но нам следует объединиться. Команду ждут шесть сложных матчей, и мы сделаем все — сказал полузащитник, чьи слова приводит Goal.
На данный момент „синие“ занимают 5-е место в таблице, отставая от 4-й строчки на 10 очков.
В полуфинале Кубка Англии „Челси“ предстоит сыграть 22 апреля против „Саутгемптона“.
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