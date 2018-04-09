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«Порту» — «Авеш» — 2:0. Видеообзор матча
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«Порту» — «Авеш» — 2:0. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 2 часа назад
В матче 29-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Авеш». Встреча проходила на стадионе «Драгау» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Для «Авеша» эта поражение стало четвёртым подряд.
Первый гол в матче состоялся уже на восьмой минуте, когда ворота гостей с пенальти поразил Алекс Теллес. Через три минуты бразильский полузащитник «Порту» Отавио счёт удвоил.
«Порту» с 73 очками занимает второе место в чемпионате Португалии, отставая на один балл от «Бенфики». «Авеш» с 25 баллами идет 15-м.
Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».
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