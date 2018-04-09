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«Милан» вырвал ничью в матче чемпионата Италии с «Сассуоло»
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«Милан» вырвал ничью в матче чемпионата Италии с «Сассуоло» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Милан» вырвал ничью в поединке 31-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 1:1. Об этом сообщает «Советский спорт».
Счет в матче открыл форвард гостей Маттео Политано, забивший на 75-й минуте игры. В составе «Милана» единственный гол забил форвард Никола Калинич на 86-й минуте.
Команда Дженнаро Гаттузо за 7 туров до окончания чемпионата с 52 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. «Сассуоло» (30) — на 14-й строчке.
Италия — Серия А. 31-й тур  Милан (Милан) — Сассуоло (Сассуоло)— 1: 1  Голы: 0:1 — Политано — 75, 1:1 — Калинич — 86
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