Владислав Игнатьев: Именно так добывают победы

— Знал, что игра с «Ростовом» станет для тебя сотой за «Локомотив»? — Узнал только перед матчем. Думал, что у меня меньше сотни игр. Я рад, что мы одержали победу. Это намного важнее количества матчей.

— Майку оставишь себе на память? — Майку отдам талисману Семейного сектора — Рэйлу. Я ему обещал. А победу посвящаю всем болельщикам и близким, которые меня поддерживают. Сегодня трибуны гнали нас вперед.