Ещё
Владислав Игнатьев: Именно так добывают победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владислав Игнатьев: Именно так добывают победы 

Советский спорт 1 час назад
— Знал, что игра с «Ростовом» станет для тебя сотой за «Локомотив»? — Узнал только перед матчем. Думал, что у меня меньше сотни игр. Я рад, что мы одержали победу. Это намного важнее количества матчей.
— Майку оставишь себе на память? — Майку отдам талисману Семейного сектора — Рэйлу. Я ему обещал. А победу посвящаю всем болельщикам и близким, которые меня поддерживают. Сегодня трибуны гнали нас вперед.
— В конце матча едва не дошло до драки. — Именно так добывают победы. Всем тяжело, все теряют очки. Любая команда может обыграть любую. Набрали важнейшие три очка. Победили заслуженно, — передает слова Игнатьева пресс-служба «Локомотива».
Советский спорт: последние новости
Александр Бубнов: Я бы не торопился называть игру «Локомотива» чемпионской Гурам Аджоев: "Арсенал" выиграл важный матч, но не стоит впадать в эйфорию Анчелотти поздравил Хайнкеса с чемпионством "Баварии"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой323
Ковальчук будет играть в НХЛ
ЦСКА победил СКА9
Нурмагомедов обратился к Макгрегору6
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение