Владислав Игнатьев: Именно так добывают победы 

— Знал, что игра с «Ростовом» станет для тебя сотой за «Локомотив»? — Узнал только перед матчем. Думал, что у меня меньше сотни игр. Я рад, что мы одержали победу. Это намного важнее количества матчей.
— Майку оставишь себе на память? — Майку отдам талисману Семейного сектора — Рэйлу. Я ему обещал. А победу посвящаю всем болельщикам и близким, которые меня поддерживают. Сегодня трибуны гнали нас вперед.
— В конце матча едва не дошло до драки. — Именно так добывают победы. Всем тяжело, все теряют очки. Любая команда может обыграть любую. Набрали важнейшие три очка. Победили заслуженно, — передает слова Игнатьева пресс-служба «Локомотива».