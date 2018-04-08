Александр Бубнов: Я бы не торопился называть игру «Локомотива» чемпионской

— Конечно, «Локомотив» может играть лучше, двигаться быстрее, создавать больше моментов. В прошедшем матче на первый план вышел результат, который был необходим после осечки с «Амкаром». Называть игру москвичей чемпионской, с которой можно было бы добиться успеха на международной арене, я бы не торопился.

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Для «Локо» важно сохранить пятиочковый отрыв от преследователей до последних туров, когда ему предстоят матчи с «Краснодаром» и «Зенитом» . С этой точки зрения победа над «Ростовом» крайне важна — три очка не пахнут, — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что после этой встречи «Локомотив» набрал 52 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре «Локомотив» в гостях встретится с «Динамо».