Бубнов: только «Спартак» может бороться с «Локомотивом» за чемпионство

"Поражение сильно бьет по ЦСКА в турнирной таблице. Теперь «Спартак» уходит на три очка, «Локомотив» еще дальше. Получается, что бороться с «Локомотивом» за чемпионство сможет только «Спартак». Армейцам же предстоит защитить место в квалификации Лиги чемпионов", — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Ранее сообщалось, что ЦСКА на домашнем поле уступил «Динамо» со счетом 1:2 в московском дерби в 25-м туре чемпионата России.

"Локомотив" после 24-х туров занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 52 очка. «Спартак» провел на одну встречу больше и находится на второй строчке с 50 баллами. ЦСКА замыкает тройку лидеров — 44 очка.