Ещё
Бубнов: только «Спартак» может бороться с «Локомотивом» за чемпионство
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бубнов: только «Спартак» может бороться с «Локомотивом» за чемпионство 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший защитник московского "Спартака" и сборной СССР Александр Бубнов выразил мнение, что в оставшейся части чемпионата России в борьбе за золотые медали участвуют только красно-белые и «Локомотив», передает "Советский спорт".
"Поражение сильно бьет по ЦСКА в турнирной таблице. Теперь «Спартак» уходит на три очка, «Локомотив» еще дальше. Получается, что бороться с «Локомотивом» за чемпионство сможет только «Спартак». Армейцам же предстоит защитить место в квалификации Лиги чемпионов", — цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Ранее сообщалось, что ЦСКА на домашнем поле уступил «Динамо» со счетом 1:2 в московском дерби в 25-м туре чемпионата России.
"Локомотив" после 24-х туров занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 52 очка. «Спартак» провел на одну встречу больше и находится на второй строчке с 50 баллами. ЦСКА замыкает тройку лидеров — 44 очка.
Газета.Ru: последние новости
"Валенсия" победила "Эспаньол" и опередила "Реал" в турнирной таблице Примеры В "Локомотиве-Кубани" поделились планом на игру в финале Еврокубка Игрок "Динамо" Ташаев прокомментировал свой дубль в матче с ЦСКА
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ прокомментировала слова США о поездке на ЧМ-201814
Спортсмен рухнул под штангой11
В РФ ответили на призыв к болельщикам из США1
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой343
Знаменитого вратаря обстреляла теща6
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение