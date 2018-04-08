«Валенсия» обыграла «Эспаньол» и опередила «Реал» в таблице Примеры 

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала на своём поле «Эспаньол». Встреча проходила на стадионе «Месталья» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Родриго, который отличился на седьмой минуте встречи с передачи Гонсалу Гуэдеша. Таким образом, «Валенсия» одержала пятую подряд победу в Примере.
«Валенсия» (65 очков) поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, опередив по итогам тура «Реал» (64). «Эспаньол» (36) располагается на 14-й строчке.