«Валенсия» обыграла «Эспаньол» и опередила «Реал» в таблице Примеры

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала на своём поле «Эспаньол». Встреча проходила на стадионе «Месталья» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Родриго, который отличился на седьмой минуте встречи с передачи Гонсалу Гуэдеша . Таким образом, «Валенсия» одержала пятую подряд победу в Примере.