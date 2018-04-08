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«Валенсия» победила «Эспаньол» и опередила «Реал» в турнирной таблице Примеры
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«Валенсия» победила «Эспаньол» и опередила «Реал» в турнирной таблице Примеры 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Валенсия» одержала победу над «Эспаньол» в матче 31-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Об этом сообщает «Советский спорт».
В составе победителей единственный гол на свой счет записал Родриго. Эта победа в Примере стала пятой подряд для команды.
"Валенсия", имея в своем активе 65 очков, заняла третье место в турнирной таблице чемпионата, опередив по этому показателю "Реал". «Эспаньол» оказался на 14-й строчке с 36 баллами.
Ранее «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в мадридском дерби чемпионата Испании.
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