«Валенсия» победила «Эспаньол» и опередила «Реал» в турнирной таблице Примеры

«Валенсия» одержала победу над «Эспаньол» в матче 31-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Об этом сообщает «Советский спорт».

В составе победителей единственный гол на свой счет записал Родриго. Эта победа в Примере стала пятой подряд для команды.

"Валенсия", имея в своем активе 65 очков, заняла третье место в турнирной таблице чемпионата, опередив по этому показателю "Реал" . «Эспаньол» оказался на 14-й строчке с 36 баллами.

Ранее «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в мадридском дерби чемпионата Испании.