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Хохлов: никаких указаний сверху не ставить Погребняка в состав «Динамо» не было
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Хохлов: никаких указаний сверху не ставить Погребняка в состав «Динамо» не было 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов вспомнил о ситуации с бывшим нападающим клуба Павлом Погребняком, который не проходил в состав команды. В январе «Динамо» разорвало контракт с форвардом, а через месяц он на правах свободного агента перешёл в «Тосно».
У Хохлова спросили: «Вам поступало указание сверху не ставить Погребняка?»
«Нет. Никаких указаний не было. Придя в команду, я сразу сказал, что для меня не важно, кто играл, а кто не играл. У всех был шанс. Павел не тянул? В моём понимании он проиграл конкуренцию Бечираю и Луценко. Другой тренер, может, рассудил бы иначе. Это моё решение. Луценко же сыграл две игры за дубль, когда я пришёл. У нас тоже с ним был разговор. Меня не устраивало его физическое состояние. Я ему сказал, набирать форму в играх за молодёжный состав. Тренировок было недостаточно», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Дмитрием Хозловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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