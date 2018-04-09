Тренер «Динамо» Хохлов: указаний не ставить Погребняка в состав сверху не было

На вопрос поступало ли ему указание сверху не ставить Погребняка, Хохлов ответил: «Нет. Никаких указаний не было».

"Придя в команду, я сразу сказал, что для меня не важно, кто играл, а кто не играл. У всех был шанс, — добавил Хохлов. — Павел не тянул? В моем понимании он проиграл конкуренцию Бечираю и Луценко. Другой тренер, может, рассудил бы иначе. Это мое решение".

В январе 2018 года «Динамо» разорвало контракт с Погребняком. Форвард продолжил карьеру в «Тосно».

Ранее сообщалось, что Погребняк оформил дубль, но это не помогло «Тосно» победить «Урал» в 25-м туре чемпионата России.