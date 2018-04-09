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Тренер «Динамо» Хохлов: указаний не ставить Погребняка в состав сверху не было
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Тренер «Динамо» Хохлов: указаний не ставить Погребняка в состав сверху не было 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о периоде пребывания в команде нападающего Павла Погребняка. Слова специалиста приводит "Чемпионат.com".
На вопрос поступало ли ему указание сверху не ставить Погребняка, Хохлов ответил: «Нет. Никаких указаний не было».
"Придя в команду, я сразу сказал, что для меня не важно, кто играл, а кто не играл. У всех был шанс, — добавил Хохлов. — Павел не тянул? В моем понимании он проиграл конкуренцию Бечираю и Луценко. Другой тренер, может, рассудил бы иначе. Это мое решение".
В январе 2018 года «Динамо» разорвало контракт с Погребняком. Форвард продолжил карьеру в «Тосно».
Ранее сообщалось, что Погребняк оформил дубль, но это не помогло «Тосно» победить «Урал» в 25-м туре чемпионата России.
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