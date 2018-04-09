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Челябинское «Динамо» сыграет в переходном турнире за путёвку в Суперлигу
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Челябинское «Динамо» сыграет в переходном турнире за путёвку в Суперлигу 

Чемпионат.com 59 минут назад
8 апреля завершился чемпионат России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А». Чемпионом досрочно стал екатеринбургский «Локомотив-Изумруд», который спустя 6 лет возвращается в Суперлигу.
Второе место сохранило за собой челябинское «Динамо». Эта команда должна сыграть в переходном турнире с клубами, занявшими три последних места в Суперлиге. Это «Югра-Самотлор» (Нижневартовск), «Ярославич» (Ярославль) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Первый тур двухкругового турнира продет в Челябинске 19-22 апреля, второй — состоится на площадке «Динамо-ЛО» 26-29 апреля.
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