Челябинское «Динамо» сыграет в переходном турнире за путёвку в Суперлигу

8 апреля завершился чемпионат России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «А». Чемпионом досрочно стал екатеринбургский «Локомотив-Изумруд», который спустя 6 лет возвращается в Суперлигу.

Второе место сохранило за собой челябинское «Динамо». Эта команда должна сыграть в переходном турнире с клубами, занявшими три последних места в Суперлиге. Это «Югра-Самотлор» (Нижневартовск), «Ярославич» (Ярославль) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Первый тур двухкругового турнира продет в Челябинске 19-22 апреля, второй — состоится на площадке «Динамо-ЛО» 26-29 апреля.