«Гуанчжоу Эвергранд» — «Шандонг Луненг» — 1:0. Видеообзор матча

«Гуанчжоу Эвергранд» переиграл «Шандонг Луненг» в домашнем матче пятого тура китайской «Суперлиги» со счётом 1:0. Единственный гол в матче состоялся уже на четвёртой минуте, когда ворота гостей поразил Гао Линь. Несмотря на все усилия, отыграться «Шандонг Луненг» так и не удалось. Проиграв в стартовом туре со впечатляющим счётом 4:5, «Гуанчжоу Эвергранд» после этого одержал четвёртую «сухую» победу подряд. В турнирной таблице «Гуанчжоу» идёт на втором месте. «Шандонг» опустился на пятое место, потерпев второе поражение подряд.

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