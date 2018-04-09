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Кирилл Панченко: «Это „Динамо“ не играет в „бей-беги“
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Кирилл Панченко: «Это „Динамо“ не играет в „бей-беги“ 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Нападающий «Динамо»​ Кирилл Панченко​ в интервью «СЭ» рассказал, в какой футбол играет его команда. По его мнению, стиль бело-голубых не похож на игру других команд чемпионата России.
— В какой футбол играет «Динамо» Хохлова?
— Дмитрий Валерьевич просит нас много играть в пас, постоянно открываться. Вся команда довольна, нам нравится такой стиль. Это «Динамо» не играет в «бей-беги». Акцент на атаку, агрессию.
— На кого из российских команд похожи бело-голубые?
— Тяжело сказать. У каждой команды свой почерк. Наш тренер был очень креативным футболистом, выступал за рубежом — в частности, в Испании, а там все играют через короткий пас. Поэтому он примерно такой футбол нам и прививает. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полное интервью Панченко
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