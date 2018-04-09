Футболисты ЦСКА рассчитывают выиграть все оставшиеся матчи чемпионата России 

Полузащитник московского ЦСКА Георги Миланов поделился мнением об оставшихся матчах команды в чемпионате России.
"Конечно, у нас очень тяжелый график, но мы рассчитываем выиграть все матчи, оставшиеся до окончания сезона. Впереди сложные игры, но у нас отличная, слаженная команда. Мы давно играем вместе и настроены на результат. Надеюсь, заключительный отрезок сложится для ЦСКА хорошо и после последнего тура чемпионата России мы останемся довольны результатом", — цитирует Миланова газета «Известия».
ЦСКА после 23-х матчей набрал 44 очка и расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Во встреча 25-го тура армейцы примут московское «Динамо». "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19:30.