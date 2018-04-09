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«Касива Рейсол» — «Санфречче Хиросима» — 0:1. Видеообзор матча
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«Касива Рейсол» — «Санфречче Хиросима» — 0:1. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 1 час назад
«Санфречче Хиросима» переиграл «Касива Рейсол» в гостевом матче шестого тура японской «J-лиги» со счётом 1:0.
Единственный гол в матче состоялся на семнадцатой минуте, когда ворота хозяев поразил Шо Сасаки. Несмотря на все усилия, отыграться «Касива Рейсол» так и не удалось.
Для «Санфречче Хиросима» эта победа стала четвёртой в сезоне. В турнирной таблице команда лидирует с отрывом в 5 очков от ближайшего конкурента. «Кашива» опустилась на восьмое место, потерпев второе поражение подряд.
Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».
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