«Касива Рейсол» — «Санфречче Хиросима» — 0:1. Видеообзор матча

«Санфречче Хиросима» переиграл «Касива Рейсол» в гостевом матче шестого тура японской «J-лиги» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче состоялся на семнадцатой минуте, когда ворота хозяев поразил Шо Сасаки. Несмотря на все усилия, отыграться «Касива Рейсол» так и не удалось.

Для «Санфречче Хиросима» эта победа стала четвёртой в сезоне. В турнирной таблице команда лидирует с отрывом в 5 очков от ближайшего конкурента. «Кашива» опустилась на восьмое место, потерпев второе поражение подряд.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».