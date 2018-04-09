Московское дерби на «ВЭБ Арене»: ЦСКА принимает «Динамо»

ЦСКА — «Динамо»

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)

25-й тур РФПЛ будет завершаться московским дерби: на стадионе «ВЭБ Арена» встретятся ЦСКА и «Динамо». В турнирной таблице команды разделяют целых 17 очков, что говорит об абсолютно разных целях на остаток сезона. «Бело-голубые» еще не обеспечили себе сохранение прописки в Премьер-Лиге, в то время как ЦСКА пока остается в чемпионской гонке. Статистика последних матчей между этими соперниками остается за армейцами, встреча же первого круга завершилась безголевой ничьей.

ЦСКА — единственный российский клуб, продолжающий выступление в еврокубках. В середине прошлой недели подопечные Гончаренко гостили на "Эмирейтс" у лондонского «Арсенала». Несмотря на крупное поражение (1:4), армейцы выглядели вполне достойно, вот только выход в полуфинал им вряд ли светит. В чемпионате России «красно-синие» располагаются на третьей строчке, набрав 44 очка после 23 сыгранных матчей. Столько же — у сыгравшего на два матча больше «Краснодара», так что позиции армейцев в борьбе за Лигу Чемпионов достаточно крепки. Да и вопрос с чемпионством пока также остается открытым.

"Динамо" идет 12-м в Премьер-Лиге, оторвавшись от зоны вылета 4 очка. На данный момент команда Хохлова пребывает в довольно неплохой форме: «бело-голубые» не проигрывают 5 матчей подряд, причем эта серия началась еще до перерыва в чемпионате. В прошедшем туре «бело-голубые» обыграли дома тульский «Арсенал» — 2:1, причем победа получилась волевой: на гол Дзюбы москвичи ответили точными выстрелами Рыкова и Черных. В текущем сезоне «Динамо» одержал всего 6 побед, но ни одна из них не была зафиксирована над командой из топ-5.

Интересные факты противостояния ЦСКА и «Динамо»:

ЦСКА отыграл на ноль 5 последних домашних матчей.

"Динамо" не может победить вот уже в 7 гостевых поединках к ряду.

Армейцы выиграли 6 из 7 последних матчей чемпионата России.

В 5 из 6 предыдущих домашних матчей ЦСКА было забито не более 2 голов.

Ориентировочные составы на игру:

Динамо: Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Тетте, Черных, Соу, Ташаев, Панченко, Марков.

Прогноз на матч ЦСКА — «Динамо»:

Армейцы — фавориты матча, победа для них крайне важна, ведь конкуренты свои поединки выиграли. Учитывая статус дерби, можно ожидать упорной борьбы между двумя московскими командами. ЦСКА нельзя терять очки, иначе чемпионская гонка для подопечных Гончаренко будет окончена.

Победу ЦСКА букмекеры оценивают коэффициентом 1,68, ничейный исход — 3,74, викторию «Динамо» — 6,45.

Не пропустите: Фиаско ЦСКА, фестиваль голов в Риме и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы