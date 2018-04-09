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Тренер «Арсенала» отметил характер команды в матче против «Саутгемптона»
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Тренер «Арсенала» отметил характер команды в матче против «Саутгемптона» 

Газета.Ru 1 час назад
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона», передает Rusfootball.info.
"Получился тяжелый матч, было непросто, потому что мы играли против команды, которая борется за выживание. Это сложно с психологической точки зрения. У некоторых игроков были тяжелые ноги, но мы все равно победили. Мне понравился характер команды. Каждый победный матч делает нас сильнее. Важно продолжать работу", — цитирует Венгера "Би-Би-Си".
Встреча между «Арсеналом» и «Саутгемтоном» прошла 8 апреля в Лондоне и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.
12 апреля «канониры» сыграют с московским ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
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