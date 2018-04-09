Тренер «Арсенала» отметил характер команды в матче против «Саутгемптона»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона», передает Rusfootball.info.

"Получился тяжелый матч, было непросто, потому что мы играли против команды, которая борется за выживание. Это сложно с психологической точки зрения. У некоторых игроков были тяжелые ноги, но мы все равно победили. Мне понравился характер команды. Каждый победный матч делает нас сильнее. Важно продолжать работу", — цитирует Венгера "Би-Би-Си"

Встреча между «Арсеналом» и «Саутгемтоном» прошла 8 апреля в Лондоне и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

12 апреля «канониры» сыграют с московским ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.