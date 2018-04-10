Комментатор Кузмак назвал фаворита финала Кубка Гагарина

Хоккейный телекомментатор и эксперт Александр Кузмак рассказал, кто является фаворитом финала Кубка Гагарина. Слова эксперта приводит НСН.

"В финале я поставлю на казанский «Ак Барс». Я считаю, что в этой ситуации победит команда с более опытным тренером. Билялетдинов — тренер, который дважды выигрывал Кубок Гагарина, это его четвертый финал.

У «Ак Барса» было больше времени на восстановление после встречи с «Трактором». Думаю, что казанцы будут иметь преимущество. И просто с точки зрения физической готовности, и, самое главное, с точки зрения тактики.

Я думаю, что Билялетдинов найдет подход к команде Никитина, и думаю, в тяжелой борьбе, но победу одержит казанская команда", — отметил Кузмак.

Первый матч финала Кубка Гагарина, в котором встретятся «Ак Барс» и ЦСКА, пройдет 14 апреля в Казани.