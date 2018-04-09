Хохлов: у игроков ЦСКА выработался иммунитет к неудачам

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов в преддверии домашнего матча 25-го тура РФПЛ с ЦСКА, который состоится сегодня, 9 апреля, выразил мнение, что на «армейцах» не скажется крупное поражение от лондонского «Арсенала» (1:4) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

У Хохлова спросили: «Поражение ЦСКА от „Арсенала“ может сыграть „Динамо“ в плюс перед дерби?»

«Вообще никак. По собственному опыту знаю: это не взаимосвязанные вещи. ЦСКА долгое время выступает в еврокубках, у игроков выработался иммунитет к неудачам. Команда научилась справляться с поражениями.

Могу ли я себе представить ЦСКА чемпионом? Всё может быть. С «Локомотивом» мы однажды оторвались на 11 очков за 8 туров до конца, а первыми не стали», — сказал Хохлов в интервью «Чемпионату».