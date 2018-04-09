Ещё
Хохлов: у игроков ЦСКА выработался иммунитет к неудачам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хохлов: у игроков ЦСКА выработался иммунитет к неудачам 

Чемпионат.com 29 минут назад
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов в преддверии домашнего матча 25-го тура РФПЛ с ЦСКА, который состоится сегодня, 9 апреля, выразил мнение, что на «армейцах» не скажется крупное поражение от лондонского «Арсенала» (1:4) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
У Хохлова спросили: «Поражение ЦСКА от „Арсенала“ может сыграть „Динамо“ в плюс перед дерби?»
«Вообще никак. По собственному опыту знаю: это не взаимосвязанные вещи. ЦСКА долгое время выступает в еврокубках, у игроков выработался иммунитет к неудачам. Команда научилась справляться с поражениями.
Могу ли я себе представить ЦСКА чемпионом? Всё может быть. С «Локомотивом» мы однажды оторвались на 11 очков за 8 туров до конца, а первыми не стали», — сказал Хохлов в интервью «Чемпионату».
Чемпионат.com: последние новости
Волейбол. Московское и казанское «Динамо» обменялись победами в финале ЧР Скрипченко: вся группа атаки «Спартака» — это топ Голы Шкртела и Сольдадо принесли «Фенербахче» победу над «Османлыспором»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой333
FIDE потребовала отставки Илюмжинова8
Стал известен новый клуб Ковальчука
Ягудин с женой попали в больницу28
Гончаренко оценил игру Акинфеева и Головина1
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение