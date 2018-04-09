Терёхин: «Состав „Зенита“ не соответствует амбициям клуба»

"В принципе, питерцы играли в этом матче, как обычно. Создавали моменты, могли забить больше, чем один гол, но не получилось. Наверное, встреча была больше ничейной, однако «горожанам» просто повезло — они забили второй мяч после рикошета и победили.

На мой взгляд, уровень состава «Зенита» не соответствует их амбициям. Причем состав питерцев слабоват и для Европы, и для Премьер-лиги. Соответственно и игру «сине-бело-голубые» показывают нечемпионскую.

Аргентинцы? С ними получается, как в мультике «Бременские музыканты»: «Мы к вам заехали на час, хэллоу, гудбай, любите нас». Начали они прошлым летом хорошо, у них вроде пошло-поехало, а потом… Зарплату им насыпали — и уже считают, что все хорошо, жизнь удалась", — сказал Терёхин.

"Зенит" занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.