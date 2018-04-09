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Терёхин: «Состав „Зенита“ не соответствует амбициям клуба»
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Терёхин: «Состав „Зенита“ не соответствует амбициям клуба» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист «Динамо» и «Локомотива» Олег Терёхин прокомментировал поражение "Зенита" от «Краснодара» (1:2) в 25 туре РФПЛ.
"В принципе, питерцы играли в этом матче, как обычно. Создавали моменты, могли забить больше, чем один гол, но не получилось. Наверное, встреча была больше ничейной, однако «горожанам» просто повезло — они забили второй мяч после рикошета и победили.
На мой взгляд, уровень состава «Зенита» не соответствует их амбициям. Причем состав питерцев слабоват и для Европы, и для Премьер-лиги. Соответственно и игру «сине-бело-голубые» показывают нечемпионскую.
Аргентинцы? С ними получается, как в мультике «Бременские музыканты»: «Мы к вам заехали на час, хэллоу, гудбай, любите нас». Начали они прошлым летом хорошо, у них вроде пошло-поехало, а потом… Зарплату им насыпали — и уже считают, что все хорошо, жизнь удалась", — сказал Терёхин.
"Зенит" занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.
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