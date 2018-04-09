Матч «Луча» и «Енисея» закончился поражением приморской команды

В субботу, 7 апреля, приморский футбольный клуб «Луч-Энергия» на своем поле проиграл лидеру Футбольной национальной лиги красноярскому «Енисею», со счетом 0:1, сообщает PRIMPRESS.

Перед игрой футбольная команда Луч-Энергия» имела в своем активе 32 очка и занимала 16 место в турнирной таблице чемпионата. Поддержать приморскую команду пришли сотни болельщиков.

Автором гола в Приморские ворота стал красноярский футболист Валерий Кичин , свою команду вперед он вывел на 26 минуте первого тайма. Во втором тайме приморцы не смогли отыграться.

По словам главного тренера приморской команды Александра Григоряна, первые 15 минут необходимо было сыграть лучше.

Следующий матч «Луч» сыграет в Санкт-Петербурге с «Занитом-2». На свое поле команда вернется 28 апреля, где встретится с «Кубанью».