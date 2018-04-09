Евгений Ловчев: Черчесов еще в «Динамо» давал Денисову возможность наладить отношения

Игорь Денисов отказался поехать на Евро-2008, а спустя 10 лет его самого уже не берут на домашний чемпионат мира.

Конфликт между полузащитником и нынешним тренером сборной Станиславом Черчесовым произошел еще в «Динамо» в 2015 году. После этого друг с другом они больше не работали.

Главного тренера сборной давно бы уже перестали спрашивать о Денисове, если бы не проигрыши нашей команды перед чемпионатом мира. При этом Игорь Денисов — капитан «Локомотива», идущего на первой строчке чемпионата, считается одним из лучших игроков защитной линии в России.

Недавно советский футболист Евгений Ловчев вызвался стать посредником между игроком и тренером, чтобы помочь им договориться.

— Я прекрасно знаю, что произошло между Черчесовым и Денисовым. Причем со слов самого Станислава Саламовича, который, кстати, давал Денисову возможность еще в «Динамо» как-то наладить отношения. Я не хочу лезть ни в чьи конфликты. Но сборная у нас средненькая. И Денисов хороший игрок на очень важной позиции. Если игрок тебе не нравится — возьми его в команду, полностью из него все вытащи, как из футболиста, а потом уже не хочешь общаться — не общайся. Все-таки, когда речь идет о домашнем чемпионате, это престиж страны.

До чемпионата мира остается 2,5 месяца. После очередного проигрыша на этот раз сборной Франции (1:3) Станислава Черчесова снова спросили о вызове Игоря Денисова. «Я главный тренер, я так решил. Если вас это устроит». Пока что устраивать ничего не может.

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