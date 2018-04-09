Акинфеев: матч первого круга показал, что «Динамо» может бороться со всеми

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от столичного дерби с «Динамо» в 25-м туре Российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 9 апреля, начало игры — в 19:30 по московскому времени.

«Матч первого круга (игра закончилась ничьей 0:0. — Прим. «Чемпионата») показал, что «Динамо» может бороться со всеми. Игра получалась довольно невзрачной, нам удавалось далеко не всё. Но мы хотим добиться победы, она очень важна для нас и «армейских болельщиков», — цитирует Акинфеева официальный «твиттер» ЦСКА.