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Акинфеев: матч первого круга показал, что «Динамо» может бороться со всеми
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Акинфеев: матч первого круга показал, что «Динамо» может бороться со всеми 

Чемпионат.com 29 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от столичного дерби с «Динамо» в 25-м туре Российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 9 апреля, начало игры — в 19:30 по московскому времени.
«Матч первого круга (игра закончилась ничьей 0:0. — Прим. «Чемпионата») показал, что «Динамо» может бороться со всеми. Игра получалась довольно невзрачной, нам удавалось далеко не всё. Но мы хотим добиться победы, она очень важна для нас и «армейских болельщиков», — цитирует Акинфеева официальный «твиттер» ЦСКА.
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