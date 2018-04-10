В Калининграде создают профессиональный женский волейбольный клуб

В области создают профессиональный женский волейбольный клуб «Локомотив — Калининградская область». Уже подписали контракты с нашими землячками из суперлиги. Наставником команды станет бывший главный тренер мужской сборной Андрей Воронков , тоже калининградец.

О желании запустить здесь «женский проект» заявили руководство новосибирского «Локомотива» и Федерация волейбола РФ. Перспективы для области обрисовали заманчивые: появится детский спортинтернат, молодёжная команда, из калининградок будут делать звёзд. В будущем году команду планируют сразу включить в Суперлигу, в виде исключения. Рассчитывают, что она будет держаться в четвёрке лидеров отечественного чемпионата.

«Клубы Суперлиги обязательно должны иметь молодёжную команду, — говорит президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко . — Проводится ЧМ России среди таких команд. Эта система позволяет находить молодых игроков и встраивать их в профессиональный спорт».

Но почему новосибирцы выбрали Калининград? Руководство клуба объясняет, что организация обросла финансовым «жирком», и когда встал вопрос о создании новой команды, федерация решила, что ей самое место в Калининграде. Здесь есть построенный специально для волейбола ДС «Янтарный», но нет команды. А в Новосибирске есть деньги на старт нового проекта, но пока нет базы. Второе необходимое для развития клуба условие в Калининграде, как кажется федерации, тоже есть, — заинтересованная публика. Когда здесь играли сборные, зал был полный. Правда, раньше на матчи пускали бесплатно. Сейчас такого не будет. Хотя обещают гибкую ценовую политику. В Новосибирске, к примеру, годовой абонемент стоит 7,5 тыс. руб., билет на одну игру в верхние ряды, — 200 руб., остальные — дороже. В Калининграде первые матчи новой команды пройдут уже в октябре.