РФС рассмотрит иск Катрича против московского «Динамо» 11 апреля

"Заявление Катрича давно находится в РФС, заседание по нему состоится в среду", — сказали в палате по разрешению споров.

На счету 23-летнего футболиста 4 матча в нынешнем сезоне чемпионата России, также Катрич принял участие во встрече Кубка России против нальчикского "Спартака" (0:0, 2:4 по пенальти) и в товарищеской игре динамовцев со сборной России (0:3). Полузащитник не отметился результативными действиями в этих матчах, а в 2018 году он ни разу не попал в заявку «Динамо» на игру.

Катрич является воспитанником московского клуба, за основную команду «Динамо» он выступает с 2015 года. Всего на счету игрока 2 гола в 49 матчах за бело-голубых. При этом Катрич был признан лучшим полузащитником Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в прошлом сезоне.