Гвардиола заявил, что победа в АПЛ для «Манчестер Сити» важнее победы в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что для его команды важнее завоевать титул в Английской премьер-лиге (АПЛ), чем победить в Лиге чемпионов.

«Если у вас 87 очков за 5 туров до конца, то это говорит о том, что мы проделали великолепную работу, но некоторые люди говорят о провале, случившемся на прошлой неделе. Они в футболе ничего не понимают», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Он отметил, что Лига чемпионов — это турнир, который можно выиграть за семь игр, а в АПЛ приходится играть каждые три дня.

«Извините, но то, чего добились мои игроки на протяжении целого сезона куда важней победы в Лиге чемпионов», — добавил испанец.