Ещё
Гвардиола заявил, что победа в АПЛ для «Манчестер Сити» важнее победы в Лиге чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гвардиола заявил, что победа в АПЛ для «Манчестер Сити» важнее победы в Лиге чемпионов 

RT на русском 29 минут назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что для его команды важнее завоевать титул в Английской премьер-лиге (АПЛ), чем победить в Лиге чемпионов.
«Если у вас 87 очков за 5 туров до конца, то это говорит о том, что мы проделали великолепную работу, но некоторые люди говорят о провале, случившемся на прошлой неделе. Они в футболе ничего не понимают», — приводит слова Гвардиолы Goal.
Он отметил, что Лига чемпионов — это турнир, который можно выиграть за семь игр, а в АПЛ приходится играть каждые три дня.
«Извините, но то, чего добились мои игроки на протяжении целого сезона куда важней победы в Лиге чемпионов», — добавил испанец.
Ранее Юрген Клопп заявил, что «Ливерпулю» нельзя останавливаться на достигнутом.
RT на русском: последние новости
«Ливерпуль» разгроми «Борнмут» в матче АПЛ «Локомотив-Кубань» упустил победу в первом матче финала баскетбольного Еврокубка Президент «Ромы» искупался в фонтане после победы над «Барселоной» в футбольной Лиге чемпионов
 Ещё 64 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удалившему Буффона судье угрожают расправой7
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию70
Салихов нокаутировал Рэйни на турнире UFC
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение