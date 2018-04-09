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Матч чемпионата Голландии будет переигран из-за участия дисквалифицированного игрока
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Матч чемпионата Голландии будет переигран из-за участия дисквалифицированного игрока 

Газета.Ru 38 минут назад
Федерация футбола Нидерландов аннулировала результат матча первого дивизиона чемпионата страны между клубами «Аякс-2» и НЕК (2:0), сообщает "Советский спорт".
Как передает Voetbal International, причиной стало появление на поле дисквалифицированного полузащитника «Аякса-2» Тена Бейлевелда.
Встреча между этими командами будет переиграна.
Ранее руководство «Аякас» объявило о переименовании домашнего стадиона «Амстердам Арена» в честь легендарного голландца, бывшего нападающего и тренера команды Йохана Кройфа, выступавшего за клуб в период с 1964 по 1973 года и с 1981 по 1983 год. В качестве главного тренера голландского клуба он проработал два года (1986 — 1988).
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