Матч чемпионата Голландии будет переигран из-за участия дисквалифицированного игрока

Федерация футбола Нидерландов аннулировала результат матча первого дивизиона чемпионата страны между клубами «Аякс-2» и НЕК (2:0), сообщает "Советский спорт"

Как передает Voetbal International, причиной стало появление на поле дисквалифицированного полузащитника «Аякса-2» Тена Бейлевелда.

Встреча между этими командами будет переиграна.

Ранее руководство «Аякас» объявило о переименовании домашнего стадиона «Амстердам Арена» в честь легендарного голландца, бывшего нападающего и тренера команды Йохана Кройфа, выступавшего за клуб в период с 1964 по 1973 года и с 1981 по 1983 год. В качестве главного тренера голландского клуба он проработал два года (1986 — 1988).