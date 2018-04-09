Андрей Миронов: «Динамо» — родной клуб, а всех денег все равно не заработаешь

Защитник Андрей Миронов рассказал, почему после сезона в Северной Америке намерен вернуться в «Динамо», несмотря на более выгодные предложения от топ-клубов.

«Есть, конечно (другие предложения). Но «Динамо» — родной клуб, родные болельщики, — сказал Миронов в интервью «Р-Спорт». — Я же с пяти лет в «Динамо». Это клуб, в котором я, можно сказать, родился и вырос. А всех денег все равно не заработаешь. Мне сейчас главное играть, играть и играть. А играть мне намного комфортнее при родных трибунах и болельщиках, с родной майкой на груди.

Сложно объяснить словами те чувства, которые испытываешь, когда надеваешь цвета, которые носишь с раннего детства и выходишь на родную арену. В Америке ничего подобного не было, хоть там и по 18 тысяч собиралось».

Напомним, после четырех сезонов в «Динамо» 23-летний игрок обороны провел минувший год в системе «Колорадо». В 10 матчах за «лавин» на его счету 3 (1+2) очка. Также он сыграл 26 матчей в АХЛ за «Сан-Антонио» и набрал 9 (1+8) очков.