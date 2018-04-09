Андрей Миронов: «Предложения от других клубов есть, но „Динамо“ — мой дом»

Спорт-Экспресс: последние новости

Игорь Акинфеев: "В первом круге "Динамо" показало, что может бороться со всеми"

Роберто Манчини: "Я не заинтересован в деньгах. Если решу, то уйду"

Кирилл Панченко: "Это "Динамо" не играет в "бей-беги"