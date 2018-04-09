Защитник Андрей Миронов заявил, что собирается продолжить карьеру в «Динамо». При этом он отметил, что у него есть предложения из других клубов. — Другие предложения есть, конечно. Но «Динамо» — родной клуб, родные болельщики, — цитирует «Р-Спорт» Миронова. — Я же с пяти лет в «Динамо». Это клуб, в котором я, можно сказать, родился и вырос. А всех денег все равно не заработаешь. Мне сейчас главное играть, играть и играть. А играть мне намного комфортнее при родных трибунах и болельщиках, с родной майкой на груди. Сложно объяснить словами те чувства, которые испытываешь, когда надеваешь цвета, которые носишь с детства, и выходишь на родную арену. В Америке ничего подобного не было, хоть там и по 18 тысяч собиралось.
Надо возрождать все, разные времена бывают. Вон, "Спартак" вообще сезон пропустил. «Динамо» тоже поглощало ХК МВД в свое время, а потом взяло два Кубка Гагарина. Нужно строить новую команду, новый коллектив, с которым можно ставить серьезные задачи. «Динамо» — дом и моя вторая семья, я хочу быть здесь и помогать все развивать. Миронов выступал за московский клуб с 2012 по 2017 год, а в прошедшем сезоне сыграл 10 матчей за «Колорадо».