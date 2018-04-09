РФС рассмотрит иск Катрича против «Динамо»

— Заявление Катрича давно находится в РФС, заседание по нему состоится в среду, — цитирует ТАСС представителя РФС.

Павла Погребняка. В ближайшее время РФС также рассмотрит иски к клубу еще двух игроков «Динамо»: Александра Сапеты

23-летний Катрич играет в основной команде «Динамо» с 2015 года. В этом сезоне он провел 4 матча в чемпионате России, не забив ни одного мяча. ​