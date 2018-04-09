РФС рассмотрит иск Катрича против «Динамо» 

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит иск полузащитника «Динамо» Анатолия Катрича и примет по нему решение. Футболист обратился в организацию из-за финансовых задолженностей клуба.
— Заявление Катрича давно находится в РФС, заседание по нему состоится в среду, — цитирует ТАСС представителя РФС.
В ближайшее время РФС также рассмотрит иски к клубу еще двух игроков «Динамо»: Александра Сапеты и Павла Погребняка.
23-летний Катрич играет в основной команде «Динамо» с 2015 года. В этом сезоне он провел 4 матча в чемпионате России, не забив ни одного мяча.