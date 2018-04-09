Ханни: «За матчами „Локомотива“ не слежу, не отвлекаюсь на сторонние вещи»

Полузащитник «Спартака» Софиан Ханни не считает, что матч 25-го тура РФПЛ против «Анжи», в котором красно-белые одержали выездную победу со счетом 4:1, стал самым легким для «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Я бы не сказал, что мы провели легкий матч. Да, мы вели 3:0 уже к середине первого тайма, но в итоге пропустили. Пришлось чуть-чуть понервничать. В целом мы провели хорошую работу и добились важной победы, которая нам была очень нужна».

Также Ханни признался, что не следит за матчами «Локомотива», который опережает «Спартак» в турнирной таблице РФПЛ на 2 очка и имеет матч в запасе.

«За матчами «Локомотива» я не слежу, абсолютно не обращаю на них внимания. Конечно, для нас важно, как играет лидер чемпионата, но в первую очередь мы должны следить за своей игрой и стараться побеждать, а как сыграет соперник — это уже второстепенно. Лично для меня важно сохранять максимальную концентрацию перед матчами и не отвлекаться на сторонние вещи», — сказал Ханни в беседе с корреспондентом Sport24.ru Максимом Алланазаровым.