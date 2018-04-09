Чемпионат России по футболу. 25-й тур. ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) (прямая видеотрансляция)

В понедельник матчем между московскими клубами ЦСКА и «Динамо» завершится программа 25-го тура чемпионата России по футболу.

Чемпионат России по футболу. 25-й тур. Расписание, результаты, видео, турнирная таблица

После возобновления чемпионата в марте, оба клуба идут без поражений в турнире. И если в активе «Динамо» две ничьи в трех играх, то армейцы за такое же количество матчей сумели добиться трех побед. Последнее поражение в чемпионате бело-голубые потерпели 24 ноября в гостях от пермского «Амкара» (1:2), ЦСКА — 10 декабря на выезде от московского "Спартака" (0:3). Красно-синие с 44 очками занимают третье место, у «Динамо» 27 баллов и 12-я позиция в турнирной таблице.

В прошлом туре «Динамо» дома сумело одержать волевую победу над неуступчивым «Арсеналом» из Тулы (2:1), а на счету ЦСКА за прошедшую неделю два матча. В национальном чемпионате красно-синие впервые за долгое время сумели добиться гостевой победы над «Ростовом» (2:1). Но в середине недели армейцы потерпели крупное поражение от лондонского «Арсенала» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (1:4).

Матч первого круга чемпионата России «Динамо» — ЦСКА завершился вничью 0:0.

За историю очного противостояния команды провели между собой 182 матча. По количеству побед динамовцы превосходят армейцев лишь на один выигранный матч — 66:65, в 51 игре был зафиксирован ничейный результат. Главным арбитром в предстоящей встрече будет Сергей Карасев , который отработает четвертый в карьере матч между ЦСКА и «Динамо». В первых трех играх Карасев показал футболистам обеих команд 12 желтых карточек, 7 из них игрокам «Динамо», одиннадцатиметровых ударов арбитром из Москвы не назначалось.

Главный тренер динамовцев Дмитрий Хохлов , будучи футболистом, выступал в составе обеих команд. Хохлов дважды забивал в ворота динамовцев будучи полузащитником армейцев и один раз отличился за «Динамо», поразив ворота ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Динамо» пройдет на столичной «ВЭБ-Арене» и начнется в 19:30 мск.