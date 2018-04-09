Дмитрий Карсаков: «ЦСКА победит „Динамо“ — 1:0»

Тренер ДЮСШ ЦСКА Дмитрий Карсаков перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Динамо» подчеркнул, что в этой встрече армейцы должны проявить характер и волю.

— Ход встречи предсказать нелегко, но хочется, чтобы после игры в Англии (в прошлый четверг красно-синие уступили на выезде «Арсеналу» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы со счетом 1:4. — Прим. «СЭ»), ЦСКА реабилитировался перед своими болельщиками и одержал победу, — сказал Карсаков.

— Какие козыри есть у соперников? Давайте начнем с ЦСКА.

— Клуб всегда славится духом, характером, футболисты неоднократно доказывали это на поле. Это главный их козырь. С «Динамо» легко не будет, так что армейцы должны проявить характер и волю. За ЦСКА еще сыграет фактор домашнего поля. Болельщики обязательно придут и поддержат команду.

— Бело-голубые что могут противопоставить?

— Чемпионат входит в завершающую стадию, поэтому сейчас кто-то борется за призовые места, кто-то за еврокубки, а динамовцы — за то, чтобы остаться в РФПЛ. Они будут очень мотивированы и настроены.

— А каким станет итог?

— Поставлю на победу ЦСКА с минимальным счетом — 1:0. (Арман МКРТЧЯН)

ЦСКА — Динамо М