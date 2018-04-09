Ещё
Дмитрий Карсаков: «ЦСКА победит „Динамо“ — 1:0»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Карсаков: «ЦСКА победит „Динамо“ — 1:0» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Российский стадион
Тренер ДЮСШ ЦСКА Дмитрий Карсаков перед матчем 25-го тура чемпионата России против «Динамо» подчеркнул, что в этой встрече армейцы должны проявить характер и волю.
— Ход встречи предсказать нелегко, но хочется, чтобы после игры в Англии (в прошлый четверг красно-синие уступили на выезде «Арсеналу» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы со счетом 1:4. — Прим. «СЭ»), ЦСКА реабилитировался перед своими болельщиками и одержал победу, — сказал Карсаков.
— Какие козыри есть у соперников? Давайте начнем с ЦСКА.
— Клуб всегда славится духом, характером, футболисты неоднократно доказывали это на поле. Это главный их козырь. С «Динамо» легко не будет, так что армейцы должны проявить характер и волю. За ЦСКА еще сыграет фактор домашнего поля. Болельщики обязательно придут и поддержат команду.
— Бело-голубые что могут противопоставить?
— Чемпионат входит в завершающую стадию, поэтому сейчас кто-то борется за призовые места, кто-то за еврокубки, а динамовцы — за то, чтобы остаться в РФПЛ. Они будут очень мотивированы и настроены.
— А каким станет итог?
— Поставлю на победу ЦСКА с минимальным счетом — 1:0. (Арман МКРТЧЯН)
ЦСКА — Динамо М
Спорт-Экспресс: последние новости
Дмитрий Хохлов: "Динамо" хочет продолжить серию без поражений" Кьер не сыграет с "Баварией" Осипов продлил контракт с минским "Динамо"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой7
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Тухель станет главным тренером «ПСЖ»
Стал известен новый клуб Ковальчука1
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение