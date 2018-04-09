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Каппарос может сменить Монтеллу в «Севилье»
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Каппарос может сменить Монтеллу в «Севилье» 

SPORT24.ru 59 минут назад
«Севилья» может отправить в отставку главного тренера команда Винченцо Монтеллу, сообщает «Sevilla Info». Вместе с 43-летним специалистом под угрозой увольнения находится и спортивный директор Оскар Ариас.
Монтелла в декабре прошлого года сменил на посту главного тренера команды аргентинца Эдуардо Бериссо. Под руководством итальянца «Севилья» прошла «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в финал Кубка Испании, однако в национальном чемпионате дела команды идут не лучшим образом.
«Севилья» потеряла фактические шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, а после последнего тура опустилась на седьмое место, пропустив вперед принципиальных соперников из «Бетиса».
Руководство «Севилья» пугает возможность непопадания клуба даже в Лигу Европы. В качестве возможной замены Монтелле рассматривается 62-летний испанец Хоакин Каппарос, который работал с командой с 2000 по 2005 год.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Севилья» дома проиграла «Баварии» (1:2). 21 апреля команде из Андалусии предстоит сыграть в финале Кубка Испании против «Барселоны».
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