Каппарос может сменить Монтеллу в «Севилье»

«Севилья» может отправить в отставку главного тренера команда Винченцо Монтеллу, сообщает «Sevilla Info». Вместе с 43-летним специалистом под угрозой увольнения находится и спортивный директор Оскар Ариас

Монтелла в декабре прошлого года сменил на посту главного тренера команды аргентинца Эдуардо Бериссо. Под руководством итальянца «Севилья» прошла « Манчестер Юнайтед » в 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в финал Кубка Испании, однако в национальном чемпионате дела команды идут не лучшим образом.

«Севилья» потеряла фактические шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, а после последнего тура опустилась на седьмое место, пропустив вперед принципиальных соперников из «Бетиса».

Руководство «Севилья» пугает возможность непопадания клуба даже в Лигу Европы. В качестве возможной замены Монтелле рассматривается 62-летний испанец Хоакин Каппарос, который работал с командой с 2000 по 2005 год.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Севилья» дома проиграла «Баварии» (1:2). 21 апреля команде из Андалусии предстоит сыграть в финале Кубка Испании против «Барселоны».