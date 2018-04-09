Защитник Осипов подписал новый контракт с минским ХК «Динамо»

Защитник Денис Осипов подписал новый контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано на один сезон.

Осипов, который присоединился к «Динамо» в конце ноября, провел за белорусскую команду 18 матчей, набрал 5 очков (1 шайба и 4 результативные передачи). Хоккеист начал сезон в ярославском «Локомотиве», за который в 20 играх записал себе в актив 3 очка (1+2).

Ранее Осипов также выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург», владивостокский «Адмирал», ханты-мансийскую «Югру», екатеринбургский «Автомобилист», ХК МВД.