Игорь Акинфеев: «Игры с „Динамо“ складываются непросто вне зависимости от того, какие места занимают команды»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против «Динамо» отметил, что команда в весенней части турнира не всегда может демонстрировать хорошую игру. Голкипер признал, что игры с бело-голубыми складывавются непросто, вне зависимости от того, какие места обе команды занимают в турнирной таблице.

ЦСКА — «Динамо»: кто победит в дерби?

— Результаты хорошие, но игра порой не самая лучшая, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Акинфеева. — С «Уралом», если честно, играли безобразно, хоть и смогли в итоге добиться победы. Самое главное на данном этапе — мы поймали свой ритм, и важно не терять эту ниточку, продолжать наращивать обороты. Помимо чемпионата у нас матчи с «Арсеналом» (разговор состоялся до первого матча в Лиге Европы. — Прим. «СЭ»), да и в первенстве график очень тяжелый. Игр много, и хочется это удовольствие растянуть — в том смысле, что бывают и неудачи, и осечки, но сейчас, как мне кажется, команда все же получает удовольствие от футбола. Да, была пауза на сборные, это иногда негативно сказывается на клубах, которые набрали ход, но мы сохраняем наш настрой.

Игры с бело-голубыми всегда складываются непросто вне зависимости от того, какие места занимают обе команды. Если взять нынешнее «Динамо», наш матч первого круга показал, что они могут бороться со всеми. Игра получилась довольно невзрачной, нам удавалось далеко не все. До этого в первом же туре динамовцы сдержали "Спартак" , уступая в два мяча. Недавний поединок с «Краснодаром» тоже закончили вничью. Но мы хотим добиться победы, она очень важна для нас и для армейских болельщиков. Не будем забывать и о том, что весна — это наше время года, потому что большинство трофеев мы выиграли именно весной (улыбается).

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 9 апреля. Начало игры — 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.