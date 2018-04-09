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Асенсио: «Плакат с Зиданом висел в моей комнате»
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Асенсио: «Плакат с Зиданом висел в моей комнате» 

SPORT24.ru 26 минут назад
Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио признался, что в детстве его кумиром был нынешний главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.
— Его плакат висел у меня в комнате. Игра Зидана привлекала элегантностью. Думаю, в нынешнем сезоне «Реал» может замахнуться на третью подряд победу в Лиге чемпионов. В матчах с «ПСЖ» мы показали, что не стали слабее по сравнению с прошлым сезоном. Что касается чемпионата мира, то у сборной Испании отличная команда и отличный тренер. В России мы будем способны на многое, — приводит слова Асенсио AS.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» в гостях разгромил «Ювентус» (3:0).
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