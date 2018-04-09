Асенсио: «Плакат с Зиданом висел в моей комнате»

— Его плакат висел у меня в комнате. Игра Зидана привлекала элегантностью. Думаю, в нынешнем сезоне «Реал» может замахнуться на третью подряд победу в Лиге чемпионов. В матчах с «ПСЖ» мы показали, что не стали слабее по сравнению с прошлым сезоном. Что касается чемпионата мира, то у сборной Испании отличная команда и отличный тренер. В России мы будем способны на многое, — приводит слова Асенсио AS.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» в гостях разгромил «Ювентус» (3:0).