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ЦСКА — «Динамо». Прогноз Анатолия Бышовца
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ЦСКА — «Динамо». Прогноз Анатолия Бышовца 

SovSport.Ru 35 минут назад
Фото: SovSport.Ru
Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 25-го тура РФПЛ ЦСКА — Динамо.
Мне кажется, что «Динамо» не проиграет. Здесь есть два фактора. Первое: матч, проведенный с «Арсеналом» психологически не может не сказаться в негативную сторону, плюс перелеты. Поэтому динамовцы имеют хорошие шансы не проиграть. Думаю, что ничейный результат будет неплохим в этой ситуации для обеих команд.
Тем более, что ЦСКА еще и держит в уме ответный матч с лондонцами, который пройдет всего через три дня. И если для «Арсенала» и других английских команд привычны микроциклы, когда они играют через два дня на третий, то для наших это в какой-то степени проблема. Хотя там, конечно, шансы призрачные. Поэтому наверняка тактика может быть такой, чтобы сделать результат с первых минут, а потом сохранить силы. Но я уверен в ничейном результате.
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