Милевский: «Суркис подкидывал деньжат за победы над „Шахтером“, но мог потом забрать»

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал о высоких премиальных в его бывшем клубе в киевском «Динамо» за успешные матчи против принципиального соперника донецкого «Шахтера».

«Когда ты бьёшься с командой за титул чемпиона Украины каждый год, конечно же, эмоции перехлестывают. В любой игре с Дарио Срной, Фернандиньо, Ракицким или Кучером у нас всегда была война на поле. Воспоминания такие, что адреналин во много раз превышал обычную норму. В таких матчах всегда был бой, независимо от тренеров. Мы выясняли, кто из нас лучше.

Что касается премий, то все знают, что у «Шахтёра» она была вдвое-втрое больше на наши игры между собой. У нас тоже были повышенные премиальные. Игорь Суркис подкидывал нам немного деньжат, если мы выигрывали, но мог в любой момент их забрать.

Помню матч, когда мы выигрываем у «Шахтёра» 1:0, Шацких забил с передачи Белькевича. А меня в этой встрече удалили и в результате не дали ни копейки. Хотя я отыграл практически весь матч. Это было некрасиво с их стороны», — приводит слова футболиста.